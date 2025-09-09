Трагедия произошла в ночь на 9 сентября по улице Култегин микрорайона Сарытау. Легковушка врезалась в столб уличного освещения.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель ВАЗ-2114 не справился с рулевым управлением и врезался в столб. После столкновения машина перевернулась и вылетела в кювет.

В результате аварии, 21-летний пассажир от полученных травм скончался по дороге в больницу. За рулем находился 19-летний юноша. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полицейские начали досудебное расследование.

Стражи порядка просят строго соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что это уже вторая смертельная авария в Уральске с начала месяца. Так, 1 сентября мужчина угнал Reno и на перекрёстке улиц Назарбаева и Карева столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Largus. Водитель Lada Granta от полученных травм скончался в больнице.