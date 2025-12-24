В некоторых регионах синоптики прогнозируют метель.

По данным РГП «Казгидромет», 25 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается снег, метель, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза, ночью до -15.

В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром 25 декабря на западе, юге области ожидаются туман, гололед. Днем -7 градусов, ночью -15.

Снег и метель синоптики прогнозируют с Актюибнской области. Температура воздуха днем -15 градусов, ночью -25.

В Мангыстауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до -5 градусов, ночью -15.