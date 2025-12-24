К административной ответственности привлекли 193 физических и юридических лица.

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов подвел предварительные итоги работы ведомства в 2025 году. Данные он озвучил на брифинге для СМИ после заседания Мажилиса РК.

По состоянию на 19 декабря ВАП завершила 32 аудиторских мероприятия, которые охватили свыше 70 трлн тенге.

В результате было выявлено нарушений на сумму более 2 трлн тенге (финансовые нарушения, неэффективное использование и планирование). К административной ответственности привлекли 193 физических и юридических лица. Еще 204 человека привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

70 материалов с признаками уголовных правонарушений решено направить в правоохранительные органы. Из них 44 переданы, 26 – находятся на стадии передачи.