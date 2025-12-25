Новый год приближается, а вместе с ним и праздничные расходы городских бюджетов. В то время как Уральск планирует потратить на торжества 11 миллионов тенге, столица готова выделить на новогоднее настроение целых 365 миллионов. Сколько стоят праздники и на что уходят средства – в нашем материале.

С приближением Нового года города Казахстана активно планируют праздничные мероприятия, а вместе с ними растут и расходы из городских бюджетов. Разница между регионами впечатляет: если Уральск выделяет на подготовку к праздникам 11 миллионов тенге, то столица готова потратить на новогодние торжества 365 миллионов.

Разница в суммах также объясняется численностью населения и масштабом инфраструктуры. В столице и в крупных мегаполисах как Алматы расходы учитывают большое количество площадок, праздничное освещение улиц и транспортные расходы, связанные с проведением массовых мероприятий. В регионах, таких как Уральск, бюджеты на Новый год ограничены, поэтому праздники проходят локально, с упором на доступность и уют.

Редакция «МГ» собрала подборку о новогоднем оформлении четыре городов запада - Уральск, Атырау, Актобе и Актау, а также двух мегаполисов страны - Астаны и Алматы.

Так, начнем с Уральска. Город небольшой, соответственно и затраты на праздничное оформление минимальные - всего 11 миллионов тенге. В городском акимате сообщили, что проводить массовые мероприятия планируют за счет спонсорских средств. В указанную сумму входит проведение детских утренников с подарками от акима города для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, новогоднее оформление площади Первого президента, а так же организация и проведение праздничных концертов. Покупать новую ёлку и праздничные атрибуты в акимате не планируют. Приглашать звезд эстрады тоже. 31 декабря возле главной ёлки уральцев ждет праздничная программа с фейерверком.

Соседний Атырау планирует потратить 40 миллионов тенге. В акимате сообщили, что в городе установят целых пять новогодних ёлок высотой 18 метров. На это потратят 25 млн тенге. При этом новые ёлки покупать не будут. Еще 9,4 млн тенге потратят на проведение концерта на площади Исатая-Махамбета. А вот праздничный салют в ночь на 1 января обойдется бюджету в 5,6 млн тенге. В этот же день жителей города ждет праздничный концерт.

В акимате Актобе и вовсе заявили, что средства из бюджета на новогоднее оформление города выделять не будут, а город украшают за счет спонсоров. Каждая организация украсит свою территорию. Главную елку покупать тоже не планируют, установят прошлогоднюю. Городские власти ищут спонсоров , которые смогут организовать праздничный салют. С 19 декабря по 7 января по Актобе будут проходить различные мероприятия для детей и взрослых.

Актау готов выделить на оформление города целых 80 миллионов тенге. Рекорд для западных городов. На эти средства по Актау уже установили праздничные баннеры, уличные билборды и перетяжки, корзины с тематическими флагами, малые архитектурные формы. По городу установят две ёлки высотой 20 метров, а вокруг всё украсят МАФ и фотозонами. Улицы, деревья, цветники и кустарники тоже украсят гирляндами.

В управлении культуры Алматы сообщили, что в городе на 15 декабря ещё не определен подрядчик, который бы занимался оформлением города. Однако каждый район города, а их восемь, самостоятельно выделяет средства на новогоднее оформление. К примеру, Наурызбайский район потратит на новогоднее настроение горожан 92,3 миллиона тенге. На эти средства украсят пешеходные мосты, установят декоративные инсталляции и 3Д-фигуры, украсят гирляндами деревья, установят главную ёлку, парки и скверы. А вот Турксибский район выделил почти 150 миллионов тенге. Эти средства пойдут на монтаж, демонтаж и вывоз новогодних украшений.

И наконец, чем же удивит столица? В Астане на новогодние мероприятия и оформление города предусмотрено 365 миллионов тенге. Эти средства идут на установку и украшение главной городской ёлки, оформление центральных площадей, улиц и парков, монтаж световых инсталляций и праздничной иллюминации. Кроме того, предусмотрено привлечение спонсоров.

Таким образом, разница в новогодних бюджетах между регионами и мегаполисами остаётся значительной: от 11 миллионов тенге в Уральске до сотен миллионов в столице. Однако формат праздника в каждом городе зависит не только от суммы, но и от подхода к его организации.