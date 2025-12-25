Окровавленный казан, которым избивал мужчина своих жертв, нашли неподалеку от места преступления.

Житель Алматы приговорён к пожизненному заключению за жестокое убийство двух человек. В сентябре этого года обвиняемый до смерти избил свою знакомую и её шестилетнюю дочь чугунным казаном. В тот роковой день пострадала и мать погибшей, но чудом осталась жива. Ранее мужчина уже отбывал тюремный срок за убийство, но освободился досрочно, передает Almaty.tv.

Как выяснилось в суде, осужденный и погибшая Акбота были знакомы около полугода. Вечером, 5 сентября 2025 года бытовой конфликт перерос в кровавую трагедию. В порыве ярости подсудимый схватил казан и использовал его как оружие, жестоко избив женщину на глазах у её ребёнка и матери. От многочисленных тяжёлых ударов по всему телу женщина скончалась в больнице. Медицинская экспертиза подтвердила, у погибшей была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и кровоизлияние в мозг.

– Акбота, её мать и дочь пошли в «Апорт». Когда они возвращались домой, за ними последовал подсудимый. В порыве злости он несколько раз ударил их казаном, который взял с газовой плиты. Он сильно избил Акботу и её дочь. Экспертиза установила, что все отпечатки пальцев на орудии преступления принадлежат подсудимому, - рассказал родственник погибшей Аскар Бейсембаев.

На этом преступник не остановился: он напал на пожилую мать погибшей, несколько раз её ударил и лишил сознания. Женщину доставили в реанимацию, где после нескольких операций ей удалось выжить. Второй жертвой убийцы стала единственный свидетель происшествия – 6-летняя девочка. Он несколько раз ударил её тем же казаном. Малышка скончалась через несколько дней, так и не приходя в сознание.

– Они были смыслом всей моей жизни. Потеряв их обоех, я не знаю, как жить дальше. Я очень любила внучку. В жизни моей дочери встретился злой человек. Я не знала, каким он на самом деле был. Он держал казан и бил меня. В тот момент я увидела мою дочь, лежащую на земле, а внучка спряталась, - поделилась мать погибшей Ажар Сламова.

В материалах дела зафиксирован ещё один эпизод. Услышав крики ребёнка, соседка постучала в дверь квартиры, пытаясь выяснить, что происходит. Преступник ударил её казаном по лбу, и женщина потеряла сознание. Следствием установлено, что орудие преступления – окровавленный казан, был спрятан у ворот одного из домов Медеуского района. Подсудимый свою вину полностью отрицал. Но экспертиза выявила его отпечатки пальцев на казане. Следов посторонних лиц в квартире не обнаружено.

– Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы по статье 99 УК РК «Убийство», - зачитал приговор судья Бакытжан Бакирбаев.

Ранее осужденный отбывал наказание – 10 лет лишения свободы за убийство. Его освободили досрочно после 8 лет заключения и установили пробационный контроль.