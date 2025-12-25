Обновлённый список вступит в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.

23 декабря министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев подписал приказ о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров. Обновлённый список вступит в силу через 10 календарных дней после официального опубликования. Сейчас в списке 19 наименований. В ближайшее время их станет 31.

В обновлённый перечень вошли основные продукты питания:

му­ка пше­нич­ная пер­во­го сор­та,

хлеб пше­нич­ный из му­ки пер­во­го сор­та (фор­мо­вой),

рож­ки,

кру­па греч­не­вая (яд­ри­ца),

рис шли­фо­ван­ный (круг­ло­зер­ный),

кар­то­фель,

мор­ковь сто­ло­вая,

лук реп­ча­тый,

ка­пу­ста бе­ло­ко­чан­ная,

по­ми­до­ры (кро­ме сор­тов «чер­ри» и «ви­но­град­ные»,

огур­цы (кро­ме сор­та «кор­ни­шо­ны»),

яб­ло­ки,

белый са­хар-пе­сок,

мас­ло под­сол­неч­ное,

го­вя­ди­на с ко­стя­ми,

го­вя­ди­на бес­кост­ная,

мяс­ной фарш,

ба­ра­ни­на, вклю­чая бес­кост­ную,

ко­ни­на, вклю­чая бес­кост­ную,

ры­ба све­жая, охла­ждён­ная и мо­ро­же­ная (лещ, ка­рась, су­дак, карп, са­зан),

мя­со кур (бед­ро, го­лень, око­роч­ка ку­ри­ные),

ку­ры (туш­ка),

мо­ло­ко па­сте­ри­зо­ван­ное, уль­т­ра па­сте­ри­зо­ван­ное, сте­ри­ли­зо­ван­ное от 2,2% до 6% жир­но­сти без вку­со­вых до­ба­вок (за ис­клю­че­ни­ем без­лак­тоз­но­го),

ке­фир 2 – 3 % жир­но­сти (за ис­клю­че­ни­ем без­лак­тоз­но­го),

сме­та­на (за ис­клю­че­ни­ем без­лак­тоз­ной),

тво­рог: 5 – 9 % жир­но­сти (за ис­клю­че­ни­ем без­лак­тоз­но­го),

сыр твёр­дый, по­лутвёр­дый 40-50% жир­но­сти,

мас­ло сли­воч­ное (несо­лё­ное, от 72,5 % до 80% жир­но­сти без на­пол­ни­те­лей и рас­ти­тель­ных жи­ров),

яй­цо ку­ри­ное (I ка­те­го­рия),

чай чёр­ный (без вку­со­вых до­ба­вок, кро­ме па­ке­ти­ро­ван­но­го),

соль по­ва­рен­ная пи­ще­вая (кро­ме "Экс­т­ра").

Ранее Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список будет действовать как минимум один квартал. При необходимости срок его действия могут продлить.

Напомним, 17 декабря депутат мажилиса Олжас Нуралдинов предложил освободить магазины у дома от административного регулирования торговых надбавок на социально значимые продукты. Однако заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин с этим предложением не согласился.