23 декабря министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев подписал приказ о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров. Обновлённый список вступит в силу через 10 календарных дней после официального опубликования. Сейчас в списке 19 наименований. В ближайшее время их станет 31.
В обновлённый перечень вошли основные продукты питания:
мука пшеничная первого сорта,
хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой),
рожки,
крупа гречневая (ядрица),
рис шлифованный (круглозерный),
картофель,
морковь столовая,
лук репчатый,
капуста белокочанная,
помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»,
огурцы (кроме сорта «корнишоны»),
яблоки,
белый сахар-песок,
масло подсолнечное,
говядина с костями,
говядина бескостная,
мясной фарш,
баранина, включая бескостную,
конина, включая бескостную,
рыба свежая, охлаждённая и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан),
мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные),
куры (тушка),
молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного),
кефир 2 – 3 % жирности (за исключением безлактозного),
сметана (за исключением безлактозной),
творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного),
сыр твёрдый, полутвёрдый 40-50% жирности,
масло сливочное (несолёное, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров),
яйцо куриное (I категория),
чай чёрный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного),
соль поваренная пищевая (кроме "Экстра").
Ранее Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список будет действовать как минимум один квартал. При необходимости срок его действия могут продлить.
Напомним, 17 декабря депутат мажилиса Олжас Нуралдинов предложил освободить магазины у дома от административного регулирования торговых надбавок на социально значимые продукты. Однако заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин с этим предложением не согласился.