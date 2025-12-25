Из них солидарная пенсия — 95 096 тенге, а базовая — 47 573 тенге.

По данным министерства труда и соцзащиты населения РК, с начала года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 3 триллиона 868 миллиардов тенге.

Из этой суммы:

1 трлн 252,4 млрд тенге — на базовую пенсию,

2 трлн 615,6 млрд тенге — на солидарную пенсию.

На 1 декабря 2025 года в Казахстане насчитывается 2 миллиона 524 тысячи пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии составил 142 669 тенге.

В том числе:

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер — 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года базовая пенсия назначается индивидуально — с учётом стажа участия в пенсионной системе.

В этот стаж входят:

трудовой стаж, накопленный до 1 января 1998 года,

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия составляет 10 лет и менее, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%.

Например:

при стаже 20 лет — 90%,

при стаже 30 лет и более — максимальные 110%.

Если за месяц взносы в ЕНПФ перечислялись несколько раз, этот период всё равно считается одним месяцем стажа. Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше будет размер базовой пенсии. Размер пенсии по возрасту также зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднего дохода в предпенсионный период.