993 тысячи тенге составила самая большая пенсия в Казахстане

По данным ЕНПФ РК, на 1 февраля 2025 года пенсионные активы казахстанцев составили около 22,64 трлн тенге. За год они увеличились на 4,52 трлн тенге (или на 25%). Основная часть накоплений — 21,69 трлн тенге — сформирована за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). За год этот показатель вырос на 23,8%.Средства, накопленные за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), составили 650,21 млрд тенге, увеличившись на 12,5%.

Наибольший рост показали добровольные пенсионные взносы (ДПВ) — 45,2%. Их общий объем достиг 8 млрд тенге.

Сумма обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР), которые начали поступать с 1 января 2024 года, составила 270,08 млрд тенге.

За первый месяц 2025 года на пенсионные счета поступило 234,24 млрд тенге, что на 24,8% больше, чем год назад.

Из этой суммы:

ОПВ — 200,33 млрд тенге (рост на 13,9%);

ОППВ — 12,17 млрд тенге (рост на 17,9%);

ДПВ — 295 млн тенге (рост на 1,1%);

ОПВР — 21,44 млрд тенге.

В январе 2025 года выплаты из пенсионного фонда составили 128,86 млрд тенге, что на 103,1% больше, чем в прошлом году.

Куда ушли деньги:

78,09 млрд тенге — на улучшение жилищных условий и лечение;

16,78 млрд тенге — выплаты при выходе на пенсию (на 8,2% больше, чем год назад);

6,32 млрд тенге — выплаты наследникам;

3,29 млрд тенге — выплаты при переезде на ПМЖ за границу;

272,6 млн тенге — выплаты людям с инвалидностью;

989,23 млн тенге — выплаты на погребение;

23,1 млрд тенге — переводы в страховые организации.

Средняя ежемесячная пенсионная выплата составила 35 523 тенге, максимальная — 993 040 тенге. Да-да, у одного казахстанского пенсионера ежемесячный размер выплат составил почти один млн тенге.



На 1 февраля 2025 года в ЕНПФ зарегистрировано 17,24 млн пенсионных счетов.

Напомним, что в январе 2025 года инвестиционный убыток Единого накопительного пенсионного фонда составил 284,9 млрд тенге. Это первый минус с апреля 2024 года. Ранее мы писали о том, как с 1 января 2025 года изменятся размеры пенсий.



