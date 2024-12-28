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Социум Экономика

Как с 1 января 2025 года изменятся размеры пенсий

Месячный расчетный показатель составит 3932 тенге.
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Как с 1 января 2025 года изменятся размеры пенсий

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2025 года повышаются на 8,5% от получаемого размера, сообщает AtyrauPress.

Как сообщила главный специалист пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области Гульшат Жумагалиева, согласно проекту Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» с 1 января 2025 года устанавливаются:

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  • Месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3 932 тенге;
  • Минимальная пенсия – 62 771 тенге;
  • Прожиточный минимум (ПМ) – 46 228 тенге;
  • Минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
  • Минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге.

В целях своевременного обеспечения перерасчета пенсионных и социальных выплат необходимо придерживаться следующих параметров. Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2025 года повышаются на 8,5% от получаемого размера.

Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2025 года, составляет 55 МРП (216 260 тенге).

- Размеры государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2025 года устанавливаются в процентном соотношении к новому размеру ПМ. С 1 января 2025 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов (вместо 65 процентов) от величины прожиточного минимума, с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 110 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, - сказала Гульшат Жумагалиева.

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