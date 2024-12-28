Как с 1 января 2025 года изменятся размеры пенсий

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2025 года повышаются на 8,5% от получаемого размера, сообщает AtyrauPress.

Как сообщила главный специалист пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области Гульшат Жумагалиева, согласно проекту Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» с 1 января 2025 года устанавливаются:

Месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3 932 тенге;

Минимальная пенсия – 62 771 тенге;

Прожиточный минимум (ПМ) – 46 228 тенге;

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

Минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге.

В целях своевременного обеспечения перерасчета пенсионных и социальных выплат необходимо придерживаться следующих параметров. Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2025 года повышаются на 8,5% от получаемого размера.

Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2025 года, составляет 55 МРП (216 260 тенге).