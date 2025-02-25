285 млрд тенге потеряли вкладчики ЕНПФ в январе

В первые с апреля 2024 года пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус.

В январе 2025 года инвестиционный убыток Единого накопительного пенсионного фонда составил 284,9 млрд тенге, передает Data Hub данные фонда. Это первый минус с апреля 2024 года.

По информации аналитиков, убыток сформировался в основном за счет переоценки ценных бумаг (-252,1 млрд тенге) и внешнего управления (-120,2 млрд тенге). Такой исход связывают с волатильностью на рынке, наблюдавшейся на фоне угроз Дональда Трампа о введении тарифов, а также снижении уровня безработицы в США. С другой стороны, к убытку привело укрепление тенге, обеспечившее еще минус 52,9 млрд тенге. Вознаграждение по ценным бумагам принесло доход в размере 139,9 млрд тенге, но на общую картину это особо не повлияло.

Что касается процентных величин, убыточность пенсионных активов под управлением Нацбанка соответствует -1,25% при инфляции в 1,1%. Остальные же доверительные управляющие завершили месяц несколько лучше (от -0,74% до +0,58%). Правда, и речь в их случае шла об управлении куда меньшей суммой – 63,8 млрд тенге против 22,3 трлн тенге.

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