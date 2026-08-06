В ЗКО выявили нарушения при госзакупках и распределении газа

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Западно-Казахстанской области Сагындык Иргалеев на брифинге в РСК рассказал, какие нарушения специалисты ведомства выявили с начала года.

Нарушения в работе госорганов

Во время проверок выяснилось, что в некоторых районах области акиматы не провели конкурсы по выбору компаний, которые должны заниматься вывозом твердых бытовых отходов. Большинство госорганов устранили нарушения после получения уведомлений. Однако в отношении одного из них департамент начал расследование. Еще одно нарушение выявили при распределении сжиженного нефтяного газа. В состав комиссии были включены представители организации, участие которой не предусмотрено законодательством. После вмешательства департамента состав комиссии пересмотрели.

Во время проверки в сфере рыбоводства специалисты установили, что предпринимателям, которым отказали в получении субсидий, не объясняли причины отказа. Из-за этого они не могли исправить замечания и повторно подать документы. Сейчас нарушение устранено. Также нарушения выявлены при выборе платформы для размещения государственного спортивного заказа. Государственному органу направлено уведомление, исполнение которого находится на контроле. Кроме того, по требованию прокуратуры Уральска проводится расследование возможного предоставления преимуществ отдельным компаниям при выборе подрядчика для разработки проектно-сметной документации на ремонт дорог.

Закупки без конкурса

Отдельное внимание департамент уделяет государственным закупкам. Так, один из госорганов Бурлинского района планировал приобрести оборудование стоимостью 12 миллионов тенге без проведения конкурса. Основанием стал патент предполагаемого поставщика. Однако проверка показала, что на рынке есть и другие производители аналогичного оборудования. В результате в проведении закупки без конкурса было отказано.

Нарушения со стороны бизнеса

Проверки коснулись и предпринимателей. Так, одна из компаний продавала авиационное топливо по разным ценам при одинаковых условиях договоров. После вмешательства нарушение устранили. Еще один предприниматель в социальных сетях без подтверждения заявлял, что его оборудование для очистки воды превосходит продукцию конкурентов, а также публиковал видео с уничтожением оборудования других производителей. После предупреждения эти нарушения были устранены.

По словам Сагындыка Иргалеева, большинство нарушений госорганы устраняют добровольно после получения уведомлений. Это позволяет избежать длительных расследований. Кроме того, департамент продолжает устранять административные барьеры для бизнеса. После обращения одного из участников закупок электронная торговая площадка открыла поставщикам доступ к итогам конкурсов. С начала года выдано девять рекомендаций по устранению подобных препятствий. Также специалисты проверили деятельность 31 государственного предприятия. По итогам мониторинга восьми из них предписано исключить из уставов виды деятельности, не предусмотренные законодательством.