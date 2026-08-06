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Происшествия Социум

Пенсионерка страдающая деменцией пропала из больницы Уральска

Галину Легашову ищут родственники третий день.
Кристина Кобина
Пенсионерка страдающая деменцией пропала из больницы Уральска
Галина Легашова. Фото предоставлено Еленой Саттаровой

В редакцию "МГ" обратилась Елена Саттарова - дочь 63-летней Галины Легашовой, которая пропала без вести. В тот день женщина вместе с сестрой Елены отправилась в Диагностический центр по адресу: 3-й строительный переулок, здание 6/1.

- Пока моя сестра зашла к врачу, мама осталась в коридоре. Когда сестра вышла, её уже нигде не было. Мама страдает деменцией. В руках у неё был чёрный пакет, а в нём - сумочка. Мы обратились в полицию, подали заявление, но пока маму найти не удалось. Есть видеозапись, на которой её видели в последний раз. Она вышла из больницы и направилась в неизвестном направлении, - делится Елена.

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Галина Легашова пропала 4 августа. Она худощавого телосложения, рост -примерно 160-165 сантиметров. Была одета в зелёный кардиган, синие брюки, кепку-панаму и кроссовки.

Всех, кто видел Галину или располагает какой-либо информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефону Елены Саттаровой: 8 775 424 07 02.

В депатаменте полиции ЗКО сообщили, что данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Личный состав ориентирован. Поиски продолжаются.

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