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Социум

Ветерана войны Ивана Гапича проводили в последний путь

Прощание состоялось у здания драматического театра имени Островского в Уральске.
Арайлым Усербаева
Ветерана войны Ивана Гапича проводили в последний путь
Фото Медета Медресова

Шестого августа в Уральске простились с ветераном Великой Отчествественной войны и труда Иваном Гапичем. Проводить в последний пусть обладателя звания "Халық Қаһарманы" собрались ветераны труда, представители государственных ведомств, Генпрокуратуры и надзорных органов соседних областей, чиновники, а также сотни неравнодушных горожан.

Церемония прощания прошла в торжественной и трогательной обстановке. Присутствующие отметили неоценимый вклад Ивана Степановича Гапича в победу над фашизмом и его многолетнюю служебную деятельность в органах прокуратуры. Ранее слова соболезнования выразил президент РК Касым-Жомарт Токаев

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Напомним, Иван Гапич скончался на 103-м году жизни. На фронте он был связистом, а послевоенные годы посвятил службе в органах прокуратуры. 

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