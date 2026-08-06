Ветерана войны Ивана Гапича проводили в последний путь

Шестого августа в Уральске простились с ветераном Великой Отчествественной войны и труда Иваном Гапичем. Проводить в последний пусть обладателя звания "Халық Қаһарманы" собрались ветераны труда, представители государственных ведомств, Генпрокуратуры и надзорных органов соседних областей, чиновники, а также сотни неравнодушных горожан.

Церемония прощания прошла в торжественной и трогательной обстановке. Присутствующие отметили неоценимый вклад Ивана Степановича Гапича в победу над фашизмом и его многолетнюю служебную деятельность в органах прокуратуры. Ранее слова соболезнования выразил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Иван Гапич скончался на 103-м году жизни. На фронте он был связистом, а послевоенные годы посвятил службе в органах прокуратуры.