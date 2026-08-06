В аэропорту Вьетнама заметили скандально известного блогера Кайсара Камзу

В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация, о том что скандально известного блогера Кайсара Камзу заметили в аэропоту Камрани во Вьетнаме.

- Судя по снимкам, на родину возвращается скандально известный блогер Кайсар Камза, объявленный в международный розыск в январе 2026 года. Рядом с ним на фото запечатлен мужчина с характерной для силовиков выправкой - предположительно, в сопровождении сотрудника АФМ, - сообщается в канале Михаила Козачкова.

Сообщается, что Кайсар Камза прославился благодаря скандальному треш-контенту, собрав в Instagram более двух миллионов подписчиков. Со временем блогер монетизировал аудиторию, перейдя к реальной рекламе. В частности, он активно продвигал работу запрещенного в Казахстане онлайн-казино через закрытый Telegram-канал, насчитывающий свыше 400 тысяч участников.

- Азартную платформу запускали под вывеской зарубежной букмекерской конторы Pin-Up, которая официально получила лицензию в Казахстане. Однако под этим прикрытием любителей азарта перенаправляли на нелегальные сайты с рулеткой и другими запрещенными играми. Продвижением нелегального бизнеса занимались необычные личности. За участие в этой схеме они получали солидные гонорары: по предварительным данным, только за рекламные сценарии Кайсар Камза заработал около 200 тысяч долларов. После того как мошенническая схема вскрылась, блогер экстренно уехал в Юго-Восточную Азию. Там его обнаружили местные правоохранительные органы и передали запрос прокуратуре Казахстана. Похоже, зарубежные "каникулы" для блогера подошли к концу, - пишет Козачков.

По данным Telegram-канала, в рамках этого громкого дела "Pin-Up" в розыск также объявлены граждане Украины Дмитрий Дружинский и Марина Левкович-Гинзбург, которые, по версии следствия, организовывали всю работу сети в Казахстане. Конечными же бенефициарами букмекерской конторы и нелегального онлайн-казино следствие называет семейную пару - россиянина Дмитрия Пунина и украинку Марину Ильину, которые постоянно проживают на Кипре.