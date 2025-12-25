25 декабря 2025 года исполняется ровно год со дня трагического крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от аэропорта Актау.

25 декабря самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана и пять членов экипажа. При крушении самолет разбился на части . Погибли 38 человек, в том числе шесть граждан Казахстана.

Изначально пилоты предположили столкновение с птицами и начали искать ближайший аэродром с подходящими погодными условиями. Впоследствии самолет потерял часть управляемости, несколько раз срабатывала сигнализация разгерметизации салона. В 06:02 экипаж впервые связался с диспетчерами Актау и передал сигнал бедствия. Решение лететь именно туда было принято из-за благоприятных метеоусловий.

В течение года память о погибших увековечили разными способами.

У места крушения появилась памятная площадь с лавочками и цветами , куда приходят родственники и жители города, чтобы отдать дань памяти.

Были открыты монументы в честь пилота Александра Калянинова и старшей бортпроводницы Хокуме Алиевой, которые отдали свою жизнь, спасая пассажиров. Церемонии проходили с участием родственников и представителей авиационной отрасли.

Причины трагедии продолжают изучать эксперты из Казахстана и других стран. Детальный анализ технических данных и всех обстоятельств крушения ведётся в рамках международных стандартов. Окончательный отчёт ожидается к концу декабря 2025 года.

Власти Казахстана с первых часов после трагедии обеспечили помощь пострадавшим и семьям погибших. Спасатели, медики и сотрудники аэропорта получили заслуженные награды за мужество и профессионализм.

4 февраля этого года минтранспорта РК опубликовало предварительный отчет. В нем представлены фотографии повреждений самолета, реконструкция полета после возникновения чрезвычайной ситуации, а также фрагменты переговоров экипажа и диспетчеров, включая момент объявления плана "Ковер" — режима закрытия воздушного пространства. Окончательная причина катастрофы пока не названа.

Год спустя трагедия под Актау остаётся в памяти людей. В декабре этого года, в годовщину катастрофы, в Актау прибыли родственники погибших пассажиров и членов экипажа. Среди них — семьи национальных героев Азербайджана Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также близкие других жертв трагедии. Родственники посетили место крушения.