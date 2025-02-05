Крушение Embraer 190 в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы

25 декабря самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана и пять членов экипажа. При крушении самолет разбился на части. Погибли 38 человек, в том числе шесть казахстанцев. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта.

Из предварительного отчета по результатам расследования авиакатастрофы следует, по записям, полученных с CVR, во время полета фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. Далее падает давление в гидросистеме, уровень жидкости падает до 0 %. Положение рулей управления фиксируются в нулевом положении и остаются в данном положении до конца полета. Позже зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу и началась разгерметизация кабины. Спустя некоторое время фиксируется повторный звуковой удар.

Внешние повреждения самолетаЭксперты установили, что в небе над Грозным после звукового удара автопилот отключился. Командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: «Алло, что случилось?». Бортпроводник доложил: «Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».

После этого экипаж сообщил диспетчеру в Грозном, что у него отказало управление, заявив об "ударе птиц в кабине". Он запросил посадку в ближайшем аэродроме. Сначала пилот собирался сесть в аэропорту Минеральных вод, затем в Махачкалу, далее в Баку, затем – в Актау.

"У нас ситуация такая: кислород заканчивается в кабине пассажирской, там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит, запах топлива идёт, пассажирам некоторым плохо, теряют сознание, разрешите мы пойдём на меньшей высоте", – сказал пилот во время переговоров с диспетчером.

Спустя некоторое время экипаж принимает решение всё же приземлиться в аэропорту Актау. Однако терпит крушение. После приземления самолет распадается на несколько частей.

– Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму, - говорится в отчете.

Посторонние предметы, извлеченные из воздушного судна

Судя по отчету, сквозные повреждения самолета указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна. Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими (несквозными - прим. автора) повреждениями. Члены комиссии из Бразилии, Азербайджана и Казахстана извлекли посторонние предметы и направили их на дополнительную судебную экспертизу. Отметим, что из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов

Внутренние повреждения гидравлической системы

В отчете так же отмечается, что экипаж состоял из двух опытных пилотов, а самолет был выпущен в 2013 году.