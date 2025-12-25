Мошенники работают под видом домофонных компаний.

В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, где женский голос рассказывает о новом виде мошенничества.

— Добрый день всем соседям. Вот сейчас, минуту назад мне позвонили и спросили, буду ли я в субботу с 10:00 до 12:00 дома. Ответила, да. Сказали, что меняют ключи. Спросили, хватит ли мне три ключа. Они ответили, что вышлют персональный шестизначный код и якобы по нему я смогу открывать дверь без ключей. У каждой квартиры свой код. Прислали код и спросили его. Я положила трубку и тут же позвонила в компанию по обслуживанию домофона. Администратор сказала, что это новый вид мошенничества. Главное назвали все личные данные, имя, фамилию, адрес, телефон. Предупреждаю всех, чтобы не сообщали такие данные. У меня, кстати, на экране при звонке высветилось, как будто это домофонная компания, — рассказывает женщина.

Позже в департаменте полиции ЗКО сообщили о новом виде мошенничества.

— В последнее время участились случаи, когда неизвестные люди, представляясь сотрудниками домофонных компаний, звонят жителям и предлагают заменить ключи от домофона. Под этим предлогом они просят перевести деньги и сообщить код из SMS. Полиция напоминает, что домофонные компании не собирают деньги, кроме установленной абонентской платы, и никогда не запрашивают коды из SMS по телефону, — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем сообщили, что недавно благодаря внимательности сотрудников полиции и торгово-развлекательного центра была предотвращена попытка мошенничества на сумму 9 миллионов тенге. Неизвестные позвонили жителю Уральска, представились сотрудниками домофонной компании и, якобы для замены ключей, получили его личные данные и код из SMS. Позже с ним связался другой мошенник, который представился работником Национального банка и заявил, что данные были скомпрометированы, предложив перевести деньги на «безопасный» счет. Однако вовремя вмешавшись, полиция и сотрудники ТРЦ предотвратили мошенничество, и деньги были сохранены.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не сообщать личные данные и коды из SMS незнакомцам.