В это Рождество некоторые отношения могут оказаться на грани испытания. Не всегда легко балансировать между любовью, свободой и собственными желаниями, и для нескольких знаков это время может стать эмоционально насыщенным, передает fun.lux.fm.

Близнецы

Тебе нужно постоянное новое и интересное, иначе становится скучно. Если отношения не дают пространства для идей и приключений, может возникнуть соблазн отойти или убежать от рутины. Важно прислушиваться к себе и не делать необдуманных шагов под давлением момента.

Стрелец

Твое сердце всегда стремится к свободе и приключениям. Когда отношения становятся тесными или однообразными, появляется желание вырваться и исследовать что-то новое. На этой неделе особенно важно честно говорить о своих потребностях и находить компромиссы.

Водолей

Ты ценишь свое пространство и независимость. Если чувствуешь, что партнер ограничивает твою свободу или эмоционально отдаляется, может возникнуть желание дистанцироваться. Слушай свои ощущения и давай отношениям дышать - иначе рискуешь обидеть себя или партнера.