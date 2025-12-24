Миллиардер — основатель Telegram, имеющий 100 детей, предлагает оплатить ЭКО для женщин до 38 лет, желающих использовать его сперму

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров предложил полностью оплачивать процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам младше 38 лет, которые хотят зачать ребёнка с использованием его спермы.

Как сообщает Daily Mail, 41-летний предприниматель утверждает, что уже стал отцом более чем 100 детей благодаря донорству спермы, помимо шести детей от трёх партнёрш.

По его словам, он воспринимал своё донорство как «гражданский долг», направленный на решение проблемы нехватки «качественного донорского материала» и на «снятие стигмы с самого понятия донорства спермы».

Состояние Дурова оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Он также заявил, что все его дети, независимо от способа зачатия, в будущем унаследуют долю его состояния.

Так, в подкасте Le Fridman он сказал:

«Если они смогут подтвердить общее ДНК со мной, то когда-нибудь, возможно через 30 лет, после моей смерти они будут иметь право на часть моего наследства».

В отдельном интервью французскому журналу Le Point он отметил:

«Я не делаю различий между своими детьми».

Дуров публично связывает снижение уровня сперматозоидов во всём мире с экологическими факторами, включая загрязнение пластиком, и говорит, что гордится своим вкладом в решение этой проблемы.

По данным The Wall Street Journal, в прошлом году десятки женщин откликнулись на объявление о бесплатном предоставлении спермы Дурова в одной из клиник Москвы. На конференциях и в социальных сетях также утверждалось, что Дуров обладает «высокой генетической совместимостью».