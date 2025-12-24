Это выявила высшая аудиторская палата.

Руководство одной из социально-предпринимательских корпораций (СПК) в Казахстане за год получило 14 премиальных окладов, сообщил депутат Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса. Он назвал это выплатой за «выдающиеся результаты годовой работы по земельным махинациям», передаёт Tengrinews.kz.

По информации Елнура Бейсенбаева, за последние пять лет СПК получили помощь на 528 миллиардов тенге. Однако, по его словам, у 8 из 13 проверенных корпораций образовались убытки на 209 миллиардов, а доходы упали на треть.

Как оказалось, вместо того чтобы вкладывать деньги в проекты, корпорации просто отправляли их на депозиты под проценты.

– Зачем нужен посредник в виде СПК, если вся его так называемая работа сводится к банковскому вкладу? Нет чёткого ответа на вопросы о том, сколько рабочих мест создано, какую пользу получило население, как улучшилось социальное воздействие. Несмотря на то что СПК именуются именно «социальными», – сказал он.

По итогам проверок в казну вернули 61 миллиард тенге.

На фоне таких результатов проверки Высшей аудиторской палаты (ВАП) выплаты премий в СПК выглядят цинично, заявил депутат.

– Руководство СПК «Акжайык» за год получило 14 премиальных окладов. Наверное, это выплаты за «выдающиеся результаты» годовой работы по земельным махинациям, которые выявила ВАП, – отметил Бейсенбаев.

Более того, например, компания, поддерживаемая государством, ТОО «КазАзот», в 2022 году взяла в кредит 5,4 миллиарда тенге, а своим владельцам в том же году выплатила дивиденды на 10 миллиардов тенге, сообщил Бейсенбаев.

– Вообразите: это почти в два раза больше, чем размер самого займа. Что не поддаётся здравому смыслу. Неужели финансовое обогащение топ-менеджеров выше обязательств по выплате займов, то есть долгов перед государством? Тогда как эти займы были выданы из государственных средств, – возмутился мажилисмен.

Выступая сегодня в Мажилисе, глава ВАП Алихан Смаилов отдельно остановился на работе СПК. По его словам, у СПК не определены чёткие цели, единые ориентиры деятельности и понятная модель развития, а их участие в поддержке бизнеса сводится в основном к льготному кредитованию. Несмотря на то что СПК не являются финансовыми организациями, они не попали под надзор уполномоченного агентства. Смаилов добавил, что, несмотря на значительные государственные активы и регулярную поддержку, большинство СПК остаются убыточными.