Кому не будут приостанавливать пенсию при выезде из Казахстана

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова раскрыла детали планируемой поправки по прекращению пенсионных выплат для тех граждан, которые не подтвердили своё постоянное проживание в стране. По её словам, в ведомстве выявили факты получения выплат со стороны пенсионеров, которые не проживают в Казахстане и имеют двойное гражданство, сообщает tengrinews.kz.

— Сегодня у нас выявлены факты, когда пенсионеры не проживают на территории Казахстана и выехали за пределы страны, имея второе гражданство. Поэтому сейчас ужесточение идёт полное, не только в отношении пенсионеров. Оно касается и требования регистрации по месту жительства, — заявила министр.

Жакупова уточнила, что временные выезды за границу не скажутся на выплатах.

— Если у пенсионера есть регистрация по месту жительства, и он временно выехал – эта норма его не коснется. Приостанавливаются выплаты, и, когда он приезжает, когда выясняется, что у него не было двойного гражданства, что он не получал пенсию в другой стране, с этого момента все выплаты восстанавливаются, — пояснила чиновница.

Министр заверила, что новые нормы никоим образом не затронут граждан, добросовестно соблюдающих закон.

— Все нормы, которые мы принимаем, они никак не ущемляют законопослушных казахстанцев, которые соблюдают закон. Если вы заметили, те меры, которые мы применяем, как раз таки идут к тому, чтобы восстановить принцип социальной справедливости, сохранить баланс интересов законопослушных налогоплательщиков, — отметила она.

По словам Светланы Жакуповой, были случаи, когда пенсионеры получали выплаты одновременно в Казахстане, России и Узбекистане.