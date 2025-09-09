Автолюбителей привлекают к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во время стражи порядка выявили машину, передние стекла и передние боковые окна которой были затемнены сверх нормы, установленной законом.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, в том числе их переоборудование».

В полиции напомнили, что тонирование авто негативно влияет на безопасность дорожного движения и считается нарушением закона. Подобные действия недопустимы, и за них предусмотрены соответствующие меры в рамках законодательства.

Напомним, в Казахстане официально запрет на тонировку передних автомобильных стекол (лобового и передних боковых) был установлен еще в 2010 году. С тех пор изменение светопропускания этих стекол посредством пленок или других покрытий, выходящее за рамки норм, считается нарушением – вплоть до применения административного наказания.





