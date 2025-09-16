Зверское убийство потрясло Туркестанскую область. Там мужчина сначала забил свою жену молотком, а после покончил с собой. В своё оправдание он оставил аудиозапись, где причиной назвал неверность супруги. Полиция уже выясняет все обстоятельства, сообщает КТК. 

Криков никто не слышал. Бездыханное и обезображенное тело матери обнаружили дети, которые проснулись к завтраку. Женщине было 45 лет. Сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева рассказала, что узнала о смерти сестры, когда к ним в дом прибежали испуганные дети.  

— Когда я увидела сестру, это был ужас. Лицо было обезображено, нос ушёл в сторону, глаза не было, всё лицо было порвано. На теле были сильные раны. Ни одного живого места, — говорит Мухаббат.

Недалеко от тела родные погибшей Динары нашли следы преступления, а именно молоток. Брат погибшей женщины Мырзакарим Мырхадиев говорит, что на молотке были прилипшие волосы. Когда они начали звонить мужу сестры, то звонок раздался из туалета. Он там повесился. 

Прежде чем покончить с собой, супруг оставил аудиосообщение. Выяснилось, что он убил жену из-за ревности, якобы она ему изменяла. Родные погибшей уверяют, что мать четверых детей не давала даже повода для ревности. А вот её 56-летний супруг не работал и часто устраивал скандалы. 

В департаменте полиции Туркестанской области завели уголовное дело и выясняют обстоятельства. 

— По предварительным данным, местный житель на бытовой почте нанёс телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего он покончил с собой, оставив аудиозапись с мотивом преступления, — пояснили в ведомстве. 

Напомним, 19 августа в одном из жилых домов города муж убил свою жену. Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей. Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По предварительным данным, между супругами произошёл конфликт, который обернулся трагедией. 

Фото: pixabay.com