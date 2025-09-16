Зверское убийство потрясло Туркестанскую область. Там мужчина сначала забил свою жену молотком, а после покончил с собой. В своё оправдание он оставил аудиозапись, где причиной назвал неверность супруги.

Криков никто не слышал. Бездыханное и обезображенное тело матери обнаружили дети, которые проснулись к завтраку. Женщине было 45 лет. Сестра погибшей Мухаббат Мырхадиева рассказала, что узнала о смерти сестры, когда к ним в дом прибежали испуганные дети.

— Когда я увидела сестру, это был ужас. Лицо было обезображено, нос ушёл в сторону, глаза не было, всё лицо было порвано. На теле были сильные раны. Ни одного живого места, — говорит Мухаббат.

Недалеко от тела родные погибшей Динары нашли следы преступления, а именно — молоток. Брат погибшей женщины Мырзакарим Мырхадиев говорит, что на молотке были прилипшие волосы. Когда они начали звонить мужу сестры, то звонок раздался из туалета. Он там повесился.

Прежде чем покончить с собой, супруг оставил аудиосообщение. Выяснилось, что он убил жену из-за ревности, якобы она ему изменяла. Родные погибшей уверяют, что мать четверых детей не давала даже повода для ревности. А вот её 56-летний супруг не работал и часто устраивал скандалы.

В департаменте полиции Туркестанской области завели уголовное дело и выясняют обстоятельства.

— По предварительным данным, местный житель на бытовой почте нанёс телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего он покончил с собой, оставив аудиозапись с мотивом преступления, — пояснили в ведомстве.

Напомним, 19 августа в одном из жилых домов города муж убил свою жену. Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей. Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По предварительным данным, между супругами произошёл конфликт, который обернулся трагедией.

