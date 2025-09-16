С 16 сентября в Казахстане будут сажать за принуждение к браку

С 16 сентября начинают действовать поправки в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан, сообщает Polisia.kz.

Одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 УК РК. Если ранее лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности, то теперь эта норма отменена. Виновные будут нести ответственность в любом случае.

Кроме того, в кодекс введена новая статья 125-1 «Принуждение к вступлению в брак». Теперь это деяние квалифицируется как уголовное преступление. Наказание варьируется от штрафа и общественных работ до лишения свободы. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет, если действия повлекли тяжкие последствия по неосторожности.

Более строгие меры предусмотрены при отягчающих обстоятельствах: если принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием служебного положения, зависимости или группой лиц.

Эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков.