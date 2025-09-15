В Актюбинской области состоялась официальная встреча прокурора области Марата Абишева с генеральным консулом Китайской Народной Республики господином Го Юй. Во встрече также приняли участие заместители генконсула Чжан Нань и Чжан Шэнпэн.

В Актюбинской области состоялась официальная встреча прокурора области Марата Абишева с генеральным консулом Китайской Народной Республики господином Го Юй. Во встрече также приняли участие заместители генконсула Чжан Нань и Чжан Шэнпэн.

Обсуждались вопросы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, а также актуальные аспекты в сфере экономики, экологии и трудовых прав работников в нефтегазовом секторе.

— На территории Актюбинской области успешно функционируют 76 компаний с китайским участием (из них две крупные, шесть средних и 68 малых). Среди наиболее значимых предприятий в промышленном секторе - АО «СНПС-Актобемунайгаз» (работает в регионе с 1997 года), ТОО «Восток Нефть и СО», ТОО «ККБК «Великая стена»», ТОО «Актобемунай маш комплект» и другие, — рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

Сообщается, что в регионе запланирована реализация шести инвестиционных проектов с участием китайской стороны на общую сумму порядка 1,2 трлн тенге.

— К примеру, будет построен газохимический комплекс по производству карбамида ТОО «KMG PetroChem» (АО «НК «КазМунайГаз»» - 49%, СНПС (Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация- 51%), стоимостью 582 млрд тенге. Планируется создание около 400 новых рабочих мест. Мощность проекта - 800 тысяч тонн карбамида в год, — пояснили в прокуратуре.

В ходе встречи прокурор области Марат Абишев подчеркнул, что органы прокуратуры продолжают работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов. Со своей стороны, генеральный консул Го Юй поблагодарил прокурора области за возможность обсудить широкий круг вопросов, касающихся защиты интересов иностранных инвесторов, отметив значимую роль органов прокуратуры.