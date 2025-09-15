Если человек работает сам на себя, он может просто платить индивидуальный подоходный налог.

Казахстанцам разрешили зарабатывать больше без регистрации ИП. Раньше лимит был привязан к размеру минимальной зарплаты, теперь условия изменились, передаёт Nur.kz. Если человек работает сам на себя, он может просто платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физлицо через декларацию 270 — без открытия ИП. Но это работает только при определённых условиях.

По новым поправкам:

ИП нужно регистрировать, если используется труд наёмных работников на постоянной основе.

Если годовой доход превышает установленный лимит.

Раньше этот порог был 12 минимальных зарплат (около 1,02 млн тенге в 2025 году). Теперь он увеличен до 360 месячных расчётных показателей (МРП) — это 1 415 520 тенге в год (примерно 118 тыс. тенге в месяц). Значит казахстанцы могут получать больше дохода без регистрации ИП. Но при этом они обязаны сами платить налог (ИПН) и подавать декларацию 270. Новые правила начнут действовать с середины сентября 2025 года. С 2026 года появится специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволит, например, официально сдавать жильё и платить меньше налогов.

Напомним, что уральцам разъяснили новый налоговый кодекс. Проинформировать уральцев о новшествах приехали представители комитета государственных доходов.