С 11 по 14 сентября в болгарском городе Албена проходил 46-ой чемпионат мира по армрестлингу. В мировом первенстве участвовали более 1500 атлетов из 57 стран мира. Среди участников были представители из ЗКО.

Так, по итогам чемпионата две спортсменки из нашей области показали лучшие результаты и завоевали золотое и бронзовые медали. Мирай Ислямгали стала обладательницей «золота» в категории юниоры до 18 лет. Бронзовую медаль в категории юниоры до 15 лет завоевала Гулжайна Гапурина. Они являются подопечными тренеров Есенамана Бекбулсынова и Муратбек Аманов.