Министерство здравоохранения Казахстана предлагает исключить возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Проект приказа ведомство опубликовано на портале «Открытые НПА». Инициативу предложили из-за выявленных махинаций.
— Проектом приказа предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования накоплений, — говорится в описании НПА.
Публичное обсуждение проекта продлится до 30 сентября. В комментариях пишут, что предложенная норма ущемляет права граждан.
— Пенсионные деньги — собственность вкладчиков. Какая государству разница, на какие свои жизненные цели они их извлекают? Тем более, в условиях дикой инфляции, когда накопления постоянно обесцениваются, — пишет Адиль Акуев.
— Данная норма ущемляет права граждан на лечение, стоматологические услуги очень дорогие, и излишки собственных пенсионных отчислений остаются очень хорошим подспорьем для сохранения здоровья граждан Республики Казахстан, — оставила комментарий Жанна Джампеисова.
С 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.