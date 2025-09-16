Министерство здравоохранения Казахстана предлагает исключить возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает исключить возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Проект приказа ведомство опубликовано на портале «Открытые НПА». Инициативу предложили из-за выявленных махинаций.

— Проектом приказа предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования накоплений, — говорится в описании НПА.

Публичное обсуждение проекта продлится до 30 сентября. В комментариях пишут, что предложенная норма ущемляет права граждан.

— Пенсионные деньги — собственность вкладчиков. Какая государству разница, на какие свои жизненные цели они их извлекают? Тем более, в условиях дикой инфляции, когда накопления постоянно обесцениваются, — пишет Адиль Акуев.

— Данная норма ущемляет права граждан на лечение, стоматологические услуги очень дорогие, и излишки собственных пенсионных отчислений остаются очень хорошим подспорьем для сохранения здоровья граждан Республики Казахстан, — оставила комментарий Жанна Джампеисова.

С 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.