Такое содержание рассылки — ложная информация.

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с официальным разъяснением после появления в мессенджерах массовой рассылки с неверной информацией, адресованной водителям.

В ведомстве сообщили, что голосовое сообщение в WhatsApp, где утверждается, что всем водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности. Такое содержание рассылки — ложная информация, которая может вводить в заблуждение и создавать лишнее напряжение среди участников дорожного движения.

В МВД призывают граждан не распространять неподтверждённые сообщения и доверять только официальным источникам информации — таким как Telegram-каналы государственных ведомств и официальные сайты.

Также в ведомстве напомнили, что работа над обновлением дизайна государственных документов, в том числе паспорта, действительно ведётся, но все официальные изменения будут анонсированы публично и официально, без неконтролируемых рассылок.