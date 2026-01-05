В прошлом году Казахстан начал самую масштабную реформу энергетики и ЖКХ за годы независимости. Поможет ли это остановить износ инфраструктуры? Такой вопрос задали в интервью президенту РК Касым-Жомарт Токаеву.

Касым-Жомарт Токаев ответил, что правительство действительно занялось серьёзным обновлением энергетических и коммунальных объектов. Планируется построить сотни километров новых сетей и модернизировать линии электропередачи. Сейчас формируется схема финансирования этого большого проекта.

— Уже есть первые результаты: число ТЭЦ в аварийной «красной зоне» сократилось с 19 до 10. Риски аварий снизились, и это заметно. Но просто отремонтировать изношенную инфраструктуру недостаточно. Нужно менять саму систему. Главная цель реформы — сделать отрасль привлекательной для инвестиций и запустить реальные рыночные механизмы. Экстренные шаги были неизбежны. Энергетика и ЖКХ — это основа жизни страны. Если этот фундамент рушится, страдает всё остальное, — сказал президент.

Глава государства отметил, что годами проблемы замалчивались, города и сёла ветшали, сети и энергообъекты изнашивались. Вместо системных решений их бесконечно латали за счёт бюджета. Люди привыкли к этому и перестали верить, что ситуацию можно изменить.

— Раньше власти часто откладывали сложные решения, потому что они не приносили быстрых побед. Проще было отчитываться о громких программах и красивых целях. Такая гонка за показателями дорого обошлась стране. Меня не интересуют личные рейтинги. Важно получить реальный результат, даже если для этого нужно отказаться от привычных подходов, — говорит Токаев.

Он отметил, что низкие цены на электричество, бензин и коммунальные услуги на деле были выгодны не малообеспеченным семьям, а крупному бизнесу и посредникам. Именно они получали основную выгоду от дешёвых ресурсов.

— В результате Казахстан стал страной с одними из самых низких тарифов в постсоветском пространстве и фактически субсидировал богатых — в том числе за счёт экспорта дешёвых ГСМ в соседние страны.Пришло время честно признать: низкие тарифы — это не помощь бедным, а скрытая поддержка состоятельных. Справедливый подход — это адресная помощь тем, кто действительно в ней нуждается, через прямые компенсации. Повышение тарифов — вынужденный, но необходимый шаг к честной экономике. Принцип простой: кто больше потребляет, тот больше платит. При этом для базовых нужд действуют минимальные тарифы. Уже введена система дифференциации и «социальной нормы» потребления воды и электроэнергии, — пояснил Токаев.

Глава государства уверен, это позволит направить ресурсы страны на благо всех граждан, а не отдельных групп. Так мы сможем построить современную инфраструктуру, сильную энергетику и дать экономике новый импульс для роста.