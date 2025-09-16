Премьер-министр Казахстана пригрозил акимам выводами за срыв сроков.

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам четырёх областей ускорить подготовку к отопительному сезону и завершить все работы до следующего заседания. При этом работы должны быть завершены в срок, и их качество не должно пострадать. В случае нарушений будут приняты меры.

— Как было отмечено в выступлении, в ряде регионов есть отставания. В этой связи поручаю акимам Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абай и Ұлытау областей взять на жёсткий контроль завершение ремонтных работ. До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы. Это касается и всех остальных регионов. Необходимо своевременно начать отопительный сезон, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что на складах имеется 4,8 миллиона тонн угля (на 6% больше, чем в прошлом году) и 128,5 тысяч тонн мазута (на 30% больше). Для населения и коммунального сектора на зиму требуется 7,7 миллионов тонн угля. Уже заготовлено 4,2 миллиона тонн — это 55% от плана. Таким образом, к отопительному сезону подготовлено:

100% объектов образования,

96% объектов здравоохранения,

91% жилых домов,

более 93% автономных котельных.

Однако остаются риски задержек по тепловым сетям в Степногорске, Уральске, Житикаре и Петропавловске, а также по котельным в Аягозе и Сатпаеве.

Напомним, что в Уральске на неделю полностью останавливали работу ТЭЦ чтобы провести плановый ремонт и подготовится в отопительному сезону.