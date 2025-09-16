В специализированном суде по административным правонарушениям Уральска вынесли постановление в отношении майора полиции. Полицейские поймали его, когда он пьяным ехал за рулем служебного авто. Более того, страж порядка не выполнил требования своих коллег и даже попытался скрыться.

Ему предъявили сразу два обвинения — управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования сотрудников полиции об остановке. К слову в суде, майор полиции отрицал, что за рулем находился он. Решением суда его лишили водительских прав на семь лет и назначили штраф в размере 157 280 тенге.

Суд также направил материалы руководству полицейского. В региональном департаменте полиции сообщили, что ныне фигурант дела уволен по отрицательным мотивам.