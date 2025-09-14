Суд назначил ему 40 часов общественных работ.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 1 сентября житель Мартукского района дома устроил скандал, нарушил общественный порядок. Мужчина был пьян. Своими действиями он спровоцировал семейный конфликт.

В рамках ОПМ «Участок» полицейские собрали материал и направили в суд. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Казахстане введен новый вид административного наказания – общественные работы, которые являются альтернативой штрафу по ряду статей КоАП, таких как мелкое хулиганство, нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. При уклонении от выполнения работ предусмотрена дополнительная административная ответственность.







