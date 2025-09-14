В преддверии нового учебного года по школьным родительским чатам прошлась новость о штрафах за бранные ругательства детей.

Во время летних каникул в соцсетях разлетелась громкая новость: за мат детей на улице, и в целом, общественных местах, теперь будут штрафовать их родителей, передает 31 канал. И ведь суммы немаленькие, учитывая, что несовершеннолетние сейчас бранятся не хуже взрослых, а значит, велик риск быть оштрафованным повторно. Однако, полицейские спешат успокоить – ничего нового не вводили. Речь идёт о давно действующей статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка», которая предусматривает ответственность, в том числе и за брань детей.

По словам участкового инспектора, если нарушение совершено впервые – на родителей налагается штраф в размере 10-ти МРП - это чуть больше 39-ти тысяч тенге, при повторном эпизоде сумма увеличивается почти до 59 тысяч тенге. А вот в случае серьёзного правонарушения суд может назначить административный арест до 5 суток.

Впрочем, если ребёнок ещё маленький, полицейские обычно ограничиваются предупреждением и беседой. Тем временем, за ругательства школьников могут штрафовать и по еще одной статье - 434-ой «мелкое хулиганство». И здесь важен возраст подростка - от этого зависит, кто будет отвечать за мат.

— Будет, конечно, разбирательство, чтобы это распространение вот этих вот нецензурной брани оно шло умышленно, то есть условно человеку на ногу батарею уронили, и он закричал там от боли - конечно же, за это ответственности не будет. До 16 лет ребёнка, то есть родителей будут привлекать к ответственности, есть специальная статья за ненадлежащее воспитание. А если с 16 до 18 лет подростки – их уже самих привлекают за мелкое хулиганство, - говорит юрист Сергей Уткин.

Но не все родители считают, что штраф – выход из ситуации. Многие уверены: важнее понять причину поведения, чем просто наказывать.

— Я против мата, конечно, но и сразу штрафовать - это перебор. Лучше бы с детьми говорили, объясняли, почему так нельзя. Ведь иногда ребёнок и не понимает, что это плохо - он просто повторяет за кем-то, - считает мама школьника Айнур Дукенбай.

Психологи в этом мнении солидарны. Нецензурная брань часто становится для ребёнка способом снять внутреннее напряжение. А еще это может быть попыткой привлечь внимание взрослых, подражательством или признаком скрытого стресса.

— Для ребенка очень важен пример родителя, то есть, если дома мы материться не будем, соответственно, ребенок будет понимать, что дома мы так не делаем, и на улице тоже не стоит. На личном примере показывать, что хорошо, а что плохо и пополнять словарный запас ребенка, чтобы он мог выражать свои мысли не только матом, но и обычными словами, - говорит психолог Валентина Бокачёва.

В МВД отмечают, что вопрос наказания за детскую брань решается исключительно в индивидуальном порядке - и суд, как правило, если дело доходит до Фемиды, тщательно во всем разбирается. При этом учитываются не только поведенческие особенности ребёнка, но и социальные условия: среда проживания, учеба в школе, а также обстановка внутри семьи. Только так можно помочь в профилактике повторных нарушений.



