По данным РГП «Казгидромет», 14 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается преимущественно погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 20 градусов тепла, ночью +8.
Небольшой дождь с грозой и сильный ветер ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10.
На севере, юге и востоке Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем ожидается до 18 градусов тепла, ночью +6.
Дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Мангыстауской области. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +14.