В некоторых регионах синоптики прогнозируют заморозки на почве до -2 градусов.

Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 14 сентября

По данным РГП «Казгидромет», 14 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается преимущественно погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 20 градусов тепла, ночью +8.

Небольшой дождь с грозой и сильный ветер ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10.

На севере, юге и востоке Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем ожидается до 18 градусов тепла, ночью +6.

Дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Мангыстауской области. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +14.



