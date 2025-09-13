Беспилотные аппараты все шире и быстрее внедряются бизнесом, промышленностью и сферой услуг как в Казахстане, так и за рубежом. Профессиональные беспилотные системы значительно отличаются от простых и любительских моделей. Так как уровень требований к ним выше, уровень задач, которые они решают для бизнеса, также сложнее и выше. Даже то же время полета и дальность при выполнении полетных заданий для промышленного предприятия или бизнеса, уже имеет увеличенные параметры.

В данной статье рассмотрим профессиональные беспилотные системы, в том числе из серии DJI Mavic - https://kaz-drone.kz/catalog/dji-mavic/, DJI Matrice, Autel и других брендов.





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОПТЕРОВ

Так, например, системы DJI Mavic E (Enterprice) применяются для облета и мониторинга посевов, видео и фотосъемки посевов, с дальнейшей подгрузкой в специальное приложение отснятых фотографий полей, для определения проблемных мест, увеличения обработки зон пестицидами, выявления позитивных всходов, образования сорняков на полях.





Аппарат DJI Mavic T (Thermal) снабжен лазерным дальномером и мощной тепловой камерой (тепловизором), позволяющей снимать и определять тепловые сигнатуры объектов, что очень важно при проведении поисково-спасательных операций. Также тепловизионная камера видит утечки и тепловой след технических жидкостей в трубопроводах, в нефтепроводах.





Профессиональные устройства, вида Геоскан Геодезия, с модульным устройством - магнитометром, способна обнаруживать и определять залежи руд, цветных металлов в земной коре.



Профессиональные системы вида DJI Matrice RTK 350 используются для высокоточного картографирования, мониторинга строительных и энергетических объектов. С их помощью проводят инспекцию энергетических объектов, на обнаружение неполадок, зон перегрева, зон поломок, утечек агрессивных жидкостей.

Аппарат Autel Alpha благодаря своему 56-x зуму, может использоваться для мониторинга массовых мероприятий, слежению за отдельными личностями, будет полезен органам безопасности страны.





ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДРОНОВ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

Аппараты профессиональной серии имеют более мощные процессоры - полетные контроллеры, так как на входе обрабатывают больше полетных данных, получают информацию от сложной системы датчиков, системы дальномера, тепловизионной системы, датчиков внешней температуры, влажности, силы ветра.

Время работы дронов от аккумуляторных батарей выше, чем у любительской серии. Плюс дальность полета, устойчивость работы управляющего радио сигнала больше и сильнее.

Более прочная конструкция, большие габариты, размеры лопастей, необходимых для создания необходимой подъемной силы для более тяжелых профессиональных дронов.

Камеры оснащены более качественными стабилизаторами, программное обеспечение ряда камер позволяет им невилировать шумы, производить съемку в позднее время суток или при плохом освещении, без потери качества фото и видео.

Имеется целый список дополнительных компонентов и комплектующих, предназначенных для работы профессиональных и промышленных коптеров, расширяющих их функционал и возможности.