В этом году статистике Казахстана исполнилось 105 лет.

В Бюро национальной статистики рассказали, как раньше обрабатывали большие данные — ещё до появления компьютеров.

В этом году статистике Казахстана исполнилось 105 лет. В XX веке главным инструментом статистиков был арифмометр. С его помощью считали: складывали, вычитали, умножали и делили показатели. Позже появились табуляторы — специальные машины, которые работали по перфокартам и печатали результаты на бумаге. В 1957 году из-за роста объёмов отчётности создали Республиканскую машиносчётную станцию, а затем такие же подразделения в областях. Они занимались сбором и обработкой данных.

С конца 1960-х годов начали использовать первые электронные вычислительные машины — «БЭСМ Б», «Минск 22» и «Минск 32». В 1970-е годы машиносчётные станции превратились в вычислительные центры, которые получали современное оборудование. Тогда широко применялись ЭВМ серий ЕС. Они обслуживали тысячи предприятий — от колхозов до госучреждений. Именно эти машины позволили внедрить Автоматизированную систему госстатистики, которая ускорила обработку отчётов и переписей.

Сегодня статистика полностью опирается на цифровые технологии. Автоматизация многократно сократила сроки обработки. Если раньше расчёт ВВП занимал до 20 дней, то теперь — всего один час. Благодаря архитектуре на базе open source обработка отдельных показателей сократилась с 24 до 2 часов.

