В течении пяти лет планируется воссоздать древний город периода Золотой Орды.

Во время проведения нефтепровода в 2001 году в 12 километрах от города, случайно были обнаружены следы Золотой Орды. В 2003 году археологи начали работы по исследованию данной территории и обнаружили город XIII-XV вв. На месте раскопок нашли несколько промышленных печей, баню, усадьбу и два мавзолея. Стены мавзолея толщиной до 1,5 метра были выложены из кирпича. Все строения выполнены в тюркском стиле.

Особый интерес вызывает баня: она была снабжена системой отопления, состоящей из восьми труб, проложенных под деревянным полом. Сегодня на этом месте планируют создать крупный историко-культурный музей-заповедник «Жайық қалашығы». Для реализации проекта в области создано специальное ведомство. Его возглавил директор музея — заповедника Мирболат Ерсаев. Для музея-заповедника выделено 300 гектаров земли.

Фото предоставил Мирболат Ерсаев

В проекте плана директора музея-заповедника Мирболата Ерсаева в течение пяти лет здесь намерены воссоздать археологические строения, построить визит-центр, музей под открытым небом, ипподром и концертную площадку. Впервые в Казахстане появится палаточный городок для туристов, путешествующих на автодомах. На данный момент проект находится на стадии разработки научно-проектной документации. В текущем году территорию планируют огородить, а именно установить 10 км забора. Работы будет проводить Областное управление строительства.

Фото предоставил Мирболат Ерсаев

— Мы планируем возвести на этом месте целый исторический город, — рассказывает Мирболат Ерсаев. — Начнем с визит-центра. Музей под открытым небом хотели открыть еще в 2005 году, но тогда возникли сложности. Сейчас финансирование идет из местного бюджета, но в дальнейшем мы хотим вывести проект на республиканский уровень. О стоимости пока говорить рано: готовится проектная документация.

Фото предоставил Мирболат Ерсаев

Над курганами установят навесы с информационными табло. Сам визит-центр будет трехуровневым: там разместятся музей, гостиница для ученых, ресторанный комплекс и лаборатория. Мы планируем воссоздать усадьбы, построить ханскую ставку, мечеть. У туристов появится возможность заходить во внутрь и знакомиться с экспонатами, найденными в этой местности. Кроме того, будет создана площадка для мероприятий, ипподром, ботанический сад и смотровая площадка, с видом на историческую и современную часть Уральска.

Для гостей предусмотрят просторные парковки: их разделят по зонам — для посетителей музея и для тех, кто приезжает на концерты. Вся территория также будет поделена на тематические зоны. Планируется строительство канатной дороги вдоль Свистун-горы. Усадьбы и бани будут ограждение закаленным стеклом, чтобы посетители могли гулять по настилам и рассматривать экспонаты. По словам Мирболата Ерсаева, цель проекта — привлечь туристов и показать им богатую историю нашего края.

Напомним, что ранее наша редакция писала о купеческих домах, которые требуют реставрации. Мнения горожан, экспертов и предпринимателей о будущем архитектурного наследия разделилось. Посмотреть полный материал можно по ссылке.







