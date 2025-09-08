Также страна сделает большой упор на развитие угольной энергетики.

Сегодня, 8 сентября, прошло совместное заседание палат Парламента РК. На нём президент Касым-Жомарт Токаев представил ежегодное послание народу. Он отметил, что одной атомной станции, которую строят вместе с «Росатомом», будет мало — уже пора думать о второй и третьей. Президент также напомнил о недавнем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, где обсуждалось сотрудничество в атомной энергетике.

Отдельно Токаев остановился на угольной энергетике. По его словам, в Казахстане есть большие запасы качественного угля, и важно развивать угольную энергетику, используя современные и экологичные технологии.

— Наши природные ресурсы нужно применять с умом, на благо страны, — подчеркнул он.

Напомним, что в селе Улькен Алматинской области прошла торжественная церемония. Здесь начинаются инженерно-изыскательские работы по строительству АЭС в Казахстане. От этих работ зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надёжность и экономическая эффективность всего проекта.

Фото: pixabay.com