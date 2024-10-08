Больше 70 процентов казахстанцев проголосовали «за» строительство АЭС

Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По итогам за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 казахстанцев или 71,12% от числа проголосовавших.

Согласно данным центральной комиссии, общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 284 тысячи 487 человек.

Число граждан, принявших участие в голосовании - 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По итогам, за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 казахстанцев или 71,12% от числа проголосовавших.

Таким образом, референдум считается состоявшимся. По вопросу, вынесенному на референдум, принято положительное решение.

Фото ЦКР РК



