Экзитпол применяется для определения предварительных результатов голосования. В Институте комплексных социальных исследований «Социс-А» сообщили, за строительство АЭС проголосовали 69,8%, против – 30,2%. Опрос охватил 283 519 проголосовавших на 189 участках. Явка составила 67,3%.

Референдум по АЭС в Казахстане: озвучены данные экзитполов

Экзитпол применяется для определения предварительных результатов голосования. В Институте комплексных социальных исследований «Социс-А» сообщили, за строительство АЭС проголосовали 69,8%, против – 30,2%. Опрос охватил 283 519 проголосовавших на 189 участках. Явка составила 67,3%.

Результаты экзитпола Института общественной политики партии Amanat, 72,3% отдали свои голоса за строительство АЭС в Казахстане, против проголосовали 27,7%.

Экзитпол применяется для определения предварительных результатов голосования. Опрос граждан на выходе с избирательных участков даёт прогнозные оценки с точностью в 1–3% и позволяет получить приблизительную информацию о количестве отданных голосов.

По официальным данным ЦИК, по стране проголосовали 7 820 918 человек, что составило 63,87%.