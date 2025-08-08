АЭС будет строиться в селе Улькен Алматинской области.

Сегодня, 8 августа, в селе Улькен Алматинской области прошла торжественная церемония. Здесь начинаются инженерно-изыскательские работы по строительству АЭС в Казахстане. От этих работ зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надёжность и экономическая эффективность всего проекта.

– АЭС — это стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально- инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста, - сказал председатель агентства РК по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

Он также отметил, что проект инвестиций составляет около 14-15 миллиардов долларов. Кроме того, 1 миллиард тенге дополнительно планируют направить на строительство современной инфраструктуры и социальных объектов.

АЭС будет построена на берегу Балхаша международным консорциумом во главе с госкорпорацией «Росатом». На торжественную церемонию прибыл главный исполнительный директор компании Алексей Лихачев.

– Я уверен, что этот день войдет в историю Казахстана. Мы стартуем практические работы по реализации проекта создания мощной АЭС в РК. Хочется поблагодарить руководство Казахстана, президента. Благодаря очень грамотной системной политике принято решение, которое поддержало население. Мы оценим это как кредит доверия, которое нам предстоит оправдать в течение многих лет. Казахстан без сомнений входит в мировую атомную элиту. Здесь проводится 40% всего урана планеты. В Казахстане был создан первый промышленный реактор, - сказал Алексей Лихачев.

Во время церемонии к жителям Улькена обратились АЭС «Аккую» (Турция), Белорусской АЭС, АЭС «Пакш-2» (Венгрия) и АЭС «Руппур» (Бангладеш), где уже работают или строятся энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. Представители предприятий пожелали успешной реализации проекта и подчеркнули значимость развития атомной энергетики для социально-экономического роста региона.