В городе запланированы несколько мероприятий.

Международный день молодежи отмечается 12 августа. В связи с этим в нашей области запланирован ряд мероприятий. Мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся с 7 по 12 августа.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» начавшаяся в прошлом году, в этом году также реализуется в нашей области в большом масштабе. По словам руководителя отдела управления общественного развития ЗКО Мирфата Бисекенова, 7 августа прошла общенациональная акция «Таза Қазақстан». По проспекту Абая провели уборку во дворах жилых домов, восстановили детские игровые площадки, покрасили скамейки.

– В преддверии юбилея Абая в области проводится еще одно мероприятие, о котором хотелось бы упомянуть — это интеллектуальная игра Quizz. В настоящее время в 12 районах проходят отборочные туры. Из числа участников будут определены 12 лучших команд, которые получат путевку в областную лигу. Планируется, что 10 августа в Уральске состоится областной интеллектуальный турнир, посвящённый 180-летию Абая, в котором примут участие 12 районных и городские команды, - сказал Мирфат Бисекенов.

11–12 августа во Дворце молодежи состоится игра КВН на кубок акима ЗКО, а также финал турнира MediaCup-2025, который в этом году проводится впервые.

Заключительным мероприятием Дня молодежи станет праздничный концерт Jaiyq jastary fest, который состоится 12 августа на площади Первого Президента. На празднование пригласили известных в нашей области исполнителей Артура Давлетьярова и группу Alzabi. Также вечер украсят своими выступлениями и другие популярные региональные артисты.