Казахстанцы активнее направляют деньги на жильё и лечение, но средние суммы выплат снижаются.

В июле 2025 года, по данным Data Hub, казахстанцы оформили почти 110,9 тысяч заявлений на снятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Это на треть больше, чем в июне, на 82% выше среднего показателя первого полугодия и в 2,7 раза больше, чем год назад, когда только начался бум таких выплат.

По суммам рост тоже значительный. В июле было выплачено 56,2 миллиарда тенге — на 29% больше, чем в июне. Разница со средним уровнем полугодия и прошлым годом составила +34% и +25% соответственно (без учёта инфляции). При этом средняя сумма на одно заявление снизилась: сейчас — 507 тысяч тенге против 1,1 миллиона тенге год назад.

Чаще всего деньги направляли на пополнение вклада в системе жилстройсбережений и частичное погашение ипотеки — эти цели заняли 90% всех заявлений. Снятие накоплений на лечение показало ещё более активный рост. В июле подали 66,9 тыс. заявлений — на 67% больше, чем в июне, в два раза больше среднего показателя первого полугодия и в 3,2 раза больше, чем год назад. По суммам — 51,9 млрд тенге (+63% к июню, +68% к среднему полугодию, в 2,1 раза больше, чем год назад). Средняя сумма также снизилась: сейчас 776 тысяч тенге, что на 36% меньше в годовом сравнении (без учёта инфляции).



