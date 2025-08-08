По 14 объектам, строительство которых ведется без разрешительной документации, составили 22 административных протоколов на сумму 4,9 миллиона тенге. Два объекта по адресу: улица Тауелсиздик, 39 и улица Досмухамедова, 33 должны снести до конца этого года/

14 объектов незаконно строили в Уральске: два снесут до конца года

Прокуратура ЗКО выявила в Уральске 43 объекта, которые не оградили во время строительства. В том числе 14 из них строились незаконно. Об этом стало известно из доклада руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Алибека Антазиева.

— Выданы предписания о необходимости приведения в соответствие строительных площадок. По 29 объектам ограждения и паспорта объектов привели в соответствие. По 14 объектам, строительство которых ведется без разрешительной документации, составили 22 административных протокола на сумму 4,9 миллиона тенге. Два объекта по адресам: улица Тауелсиздик, 39 и улица Досмухамедова, 33 должны снести до конца этого года, — говорится в докладе.

Сообщается, что по остальным объектам назначат внеплановые проверки. Ведутся судебные разбирательства. Все незаконные строения обещают демонтировать.