Недавно с рабочим визитом в город Уральск прибыл директор Центра урбанистики города Астаны Елнар Базыкен. Во время визита он провел встречи с руководством области, заместителями акимов и представителями исполнительной власти города Уральска.

Во время встречи обсуждались вопросы регионального развития, благоустройства общественных пространств, улучшения уличной инфраструктуры и внедрения современных урбанистических решений в архитектурный облик города.

Елнар Базыкен поделился передовым опытом столицы в сфере урбанистики и предложил проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан. Также обсуждались перспективные совместные инициативы, которые могут быть реализованы в Уральске при участии Центра урбанистики города Астаны.

– Сегодня в городе поднимаются важные вопросы по благоустройству, расширению зелёных зон, упорядочиванию рекламных конструкций и приведению фасадов зданий к единому стилю. В каждом сквере и на каждой площади установлены скамейки, урны и светильники разного дизайна. Нам необходимо стремиться к единству и гармоничному оформлению городской среды. Кроме того, тротуарная плитка также должна соответствовать европейским стандартам по качеству и цветовой гамме, - сказал замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Он также сообщил, что до конца этого года в Уральске планируется открыть центр урбанистики, который будет функционировать в составе отдела архитектуры и градостроительства. Центр займётся проектированием, разработкой эскизных решений для скверов, а также вопросами, связанными с оформлением рекламы и фасадов зданий. С Елнаром Базыкеном достигнута договорённость о системном взаимодействии по этим направлениям.

Ключевые направления сотрудничества:

Обмен опытом между акиматом и Центром урбанистики;

Введение единого стиля в благоустройстве центральной части города;

Разработка новых дизайн-стандартов для озеленения и общественных пространств.

Эти встречи стали важным шагом на пути превращения Уральска в комфортный, функциональный и эстетически привлекательный современный город.



