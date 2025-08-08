31-летний легкоатлет из Уральска Баубек Ильясов принял участие в марафоне, посвященном 180-летию Абая Кунанбайулы. Спортивное мероприятие проходило на родине великого поэта в Абайской области.

По условиям марафона, необходимо было преодолеть путь в 180 километров от города Семей до исторического села Карауылтобе. Нашему земляку удалось пробежать эту дистанцию за 19 часов 9 минут и 45 секунд. Баубек Ильясов первым пересек финишную черту и стал победителем марафона.

За победу ультрамарафонцу вручили ключи от автомобиля от акимата области Абай.

Отметим, что спортсмен является уроженцем Казталовского района ЗКО. Это не первая его победа. Ранее он участвовал во многих марафонах и занимал призовые места. К примеру, в 2019 году он бежал из Аксая в Уральск и преодолел 150 километров, а в 2020 году ему покорилось расстояние в 230 километров. А совсем недавно он получил звание кандидата в мастера спорта в Санкт-Петербурге.