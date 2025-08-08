Местные жители жалуются на антисанитарию и бездействие коммунальщиков.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска. Она рассказала, что на пересечении улиц Кекилбаева и Досмухамедова, возле единственной в том районе водозаборной колонки, стоят мусорные баки. Мусор, грязь и отходы стекают к колонке, а воду из неё набирает весь район.

— Эта колонка обслуживает очень большой район. Остальные демонтировали. Но не все жители имеют возможность провести водопровод к себе в частный дом — это очень дорого. Поэтому у колонки постоянно наполняют фляги и баклажки водой, привезённой с дальних улиц, на машинах. Колонка окружена мусорными баками. Жара под сорок градусов, мухи, инфекция, мусор разбросан — и всё это рядом с колонкой, откуда люди берут воду. До эпидемии недалеко. Люди ведь — не поросята. Эти баки уже несколько раз переносили в другие, тоже непригодные для этого места. Но жители жаловались, и через какое-то время их возвращали обратно. По правилам, от колонки с водой до мусорки должно быть не менее 20 метров. Сейчас же мусор находится буквально в шаговой доступности от источника воды, — говорит Анна Еразумова.

По словам женщины, когда площадку под мусорные баки начали цементировать, контейнеры временно перенесли к колонке. Но с тех пор прошла уже неделя, а на прежнее место их так и не вернули. Соседи звонили в службу 109 и в ЖКХ, но решения этой проблемы так и не получили.

В ЖКХ города пояснили, что по этому адресу будут обновлять мусорные баки: вместо железных установят пластиковые контейнеры. Площадка для них уже подготовлена, но поставить туда временно старые железные баки невозможно. Сейчас баки принимают на баланс государства, и сколько это займёт времени, в ведомстве уточнить не смогли.

Также сообщили, что убрать от колонки старые баки невозможно, так как люди всё равно будут носить мусор на прежнее место. Кроме того, в ЖКХ добавили, что позже старые контейнеры будут менять и в районе мясокомбината, но когда именно и по каким адресам — пока неизвестно.