Руководителя отдела земельных отношений Самарского района ВКО привлекли к административной ответственности.

В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации

По информации Informburo.kz, в прокуратуре ВКО сообщили, что в Казахстане впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом.

Речь идёт о руководителе отдела земельных отношений Самарского района. Прокуроры выявили, что он на сайте аппарата акима района площадью доступных сенокосов указал 180,34 вместо 193,4 га, пастбищ – 30,62 вместо 30 га.

Районный суд привлёк чиновника к ответственности ещё в конце июня, на сегодня решение вступило в законную силу. Главу отдела оштрафовали на 117 960 тенге.

На сегодня это единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности за размещение ложной информации на интернет-ресурсе.

Фото: pixabay.com















