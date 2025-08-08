Новые проекты направлены на развитие экономики региона и привлечение инвестиций.

В пресс-службе акимата области , что в регионе продолжается работа по привлечению инвестиций. На заседании регионального инвестиционного штаба с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым выступил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Нуржан Утепбаев. Он рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов, таких как производство жидкого метанола и разработка месторождения калийных солей «Сатимола» в Акжаикском районе, а также о других перспективных инициативах. Также были озвучены предварительные договоренности с китайскими инвесторами, достигнутые во время недавнего визита делегации области в Китай.

В своем выступлении глава региона подчеркнул, что по поручению Касым-Жомарта Токаева, привлечение инвестиций стало одним из ключевых направлений работы правительства и местных исполнительных органов.

— Создание благоприятного инвестиционного климата является основой устойчивого экономического роста региона. Это позволит запускать новые производства, создавать рабочие места, расширять налоговую базу и, в конечном итоге, улучшать качество жизни населения, — отметил Нариман Турегалиев.

По итогам заседания Турегалиев поручил акимам районов и руководителям управлений активнее привлекать инвесторов в свою отрасль и сосредоточиться на конкретных результатах.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику состоялась встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с руководством государственной корпорации Jiangsu SOHO Holding Group — одного из крупнейших промышленных и торговых конгломератов провинции Цзянсу. Позже стало известно, что офисы компаний из ЗКО планируют открыть в Китае. Также Турегалиев провел переговоры с руководством международного подразделения государственной корпорации CHN ENERGY — крупнейшего в мире производителя угля, тепловой, электрической и ветровой энергии. Он подписал трехстороннюю дорожную карту по реализации совместных проектов. Это поможет привлечь инвестиции в регион и реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты.



